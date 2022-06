Brasil registou maior sismo de sempre no país, mas quase ninguém sentiu

Epicentro do terramoto foi a 111 km de Tarauacá, cidade com 42 mil habitantes localizada no coração da Amazónia.

O Brasil registou, no final da noite desta terça-feira, o maior abalo sísmico da sua história, mas quase ninguém sentiu e não há registo de vítimas. O tremor de terra, com intensidade de 6,5 graus na Escala Richter, aconteceu no estado do Acre, no extremo norte do Brasil, às 21h55 da noite desta terça-feira (1h55 em Lisboa).

O epicentro do terramoto foi a 111 km de Tarauacá, cidade com 42 mil habitantes localizada no coração da Amazónia, e a 409 km da capital estadual, Rio Branco.





Por ter ocorrido a 621 km de profundidade e por ter o epicentro numa zona remota da floresta da Amazónoia, poucas pessoas sentiram o sismo, que não registou feridos ou mortos, segundo as autoridades locais.

Foi o Serviço Geológico dos Estados Unidos que registou o terramoto, que teve origem na Cordilheira dos Andes, e o classificou como o maior de sempre no Brasil.



Por ter ocorrido a 621 km de profundidade e por ter o epicentro numa zona remota da floresta da Amazónoia, poucas pessoas sentiram o sismo, que não registou feridos ou mortos, segundo as autoridades locais.

Foi o Serviço Geológico dos Estados Unidos que registou o terramoto, que teve origem na Cordilheira dos Andes, e o classificou como o maior de sempre no Brasil.