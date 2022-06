Famílias de crianças feridas no massacre da escola primária de Uvalde pedem 93 milhões de euros a atirador

Pais de quatro alunos processaram o jovem de 18 anos pelos danos causados.

O espólio do atirador que matou 21 pessoas numa escola primária de Uvalde, nos Estados Unidos, está a ser processado pelas famílias de quatro crianças feridas na tragédia. De acordo com a Fox News, os queixosos estão a pedir mais de 93 milhões de euros pelos danos causados.As crianças sobreviventes foram baleadas por Salvador Ramos e o processo reforça que “cada uma dessas crianças passou por cuidados médicos extensivos. Algumas passaram por múltiplas cirurgias, todas sofreram graves lesões físicas e traumas emocionais inimagináveis. Elas testemunharam os seus amigos e professores a serem baleados e a morrer à frente deles.”Segundo a Abc News, foi o advogado Thomas J. Henry que avançou com a ação judicial e está agora a investigar o tiroteio e a forma como Ramos, de apenas 18 anos, conseguiu comprar a arma do crime e as munições. Também se está a apurar como o assassino conseguiu entrar na Robb Elementary.Aponta-se que a mãe do atirador, Adriana Reyes, seja a potencial ré do caso, uma vez que o falecido ainda não apresenta representação oficial. No entanto, o tribunal poderá escolher outro representante para Ramos.No passado dia 2 de junho, o presidente Joe Biden apelou ao Congresso norte-americano para se levantar a imunidade que protege os fabricantes de armas de serem responsabilizados por este tipo de crimes, diz a ABC News. O político norte-americano refere ainda que é necessário banir armas de assalto e carregadores de alta capacidade. Se tal não for possível, afirma que é necessário um maior controlo no acesso, especialmente numa época marcada pela “crise da saúde mental”.