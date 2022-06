Carta de "confissão" encontrada no veículo que atropelou multidão e feriu 14 crianças

Do caso resultou um morto e 30 feridos, cinco dos quais muito graves.

Uma aparente "carta de confissão" foi encontrada no interior do veículo que atropelou uma multidão esta manhã, em Berlim. Segundo vários meios de comunicação, dentro do carro foram encontrados vários escritos e cartazes relacionados com a Turquia.

Um carro lançou-se na manhã desta quarta-feira, numa movimentada rua de Berlim, contra uma multidão. Do incidente resultou um morto e 30 feridos, cinco dos quais se encontram em risco de vida.

Segundo a Sky News, o condutor, um homem de 29 anos, foi parado depois de tentar fugir e acabou detido pela polícia.

Ainda não se sabe se o caso foi um acidente ou se foi uma ação intencional.