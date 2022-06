Auchan "refuta totalmente" prática de fixação de preços e vai recorrer

"A Auchan reitera que são assegurados internamente todos os processos de formação e controlo dos seus colaboradores", refere o grupo.

A cadeia de supermercados Auchan disse esta quarta-feira que "refuta totalmente" as práticas imputadas pela Autoridade da Concorrência (AdC), que hoje multou várias empresas por fixação de preços, e garantiu que irá "recorrer".

Numa declaração enviada à Lusa, fonte oficial da Auchan disse que "refuta totalmente as práticas que lhe são imputadas pela Autoridade da Concorrência na Decisão Final no âmbito do processo contraordenacional e irá recorrer judicialmente da decisão adotada, exercendo naturalmente os direitos previstos na Lei da Concorrência".





"A Auchan reitera que são assegurados internamente todos os processos de formação e controlo dos seus colaboradores a fim de evitar qualquer tipo de comportamentos que possam resultar na violação das regras de concorrência", indicou a mesma fonte.