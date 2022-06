Carro capotado em Paredes deixa trânsito da A4 condicionado durante três horas

Um homem, de 26 anos, sofreu ferimentos ligeiros, ao fim desta tarde de quarta-feira, na sequência de um aparatoso despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Paredes.

O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Paredes, para um acidente rodoviário, na A4, sentido Amarante/Porto.

A vítima foi levada, pelos bombeiros de Paredes para o hospital de S. João, no Porto.