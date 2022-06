Polícia detido em Cabo Verde por suspeita de homicídio por agressão

Residente na capital do país estava na sua área de residência fora de serviço e na companhia do pai.

Um agente da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde foi esta quarta-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de homicídio por agressão a outro homem na cidade da Praia, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ cabo-verdiana adiantou que a detenção foi efetuada pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) -- Brigada de Investigação e Prevenção de Homicídios, o ocorreu na terça-feira, fora de flagrante delito.

O agente da PN, de 38 anos, é suspeito da prática de um crime de homicídio agravado.

Numa nota de imprensa, a Polícia Nacional confirmou a detenção do seu efetivo e informou que a morte aconteceu na sequência de uma alegada agressão do agente a um cidadão, ocorrido em Achada Grande Frente, na Praia, em 19 de maio.

A mesma fonte esclareceu que no momento do ocorrido o agente, residente na capital do país, estava na sua área de residência, fora de serviço e na companhia do pai.

A PN informou ainda que "apesar de a certidão de óbito apontar como causa da morte uma pneumonia, ao ter conhecimento da agressão, tomou todas as medidas necessárias para que a justiça criminal e disciplinar fosse observada".

Entre as medidas, referiu que cancelou a atribuição do gozo das férias do referido agente, anteriormente programado para este mês e no estrangeiro, ordenou a instrução de um processo disciplinar que está a seguir os seus trâmites legais.

Também aplicou as medidas cautelares no âmbito do mesmo processo disciplinar, especialmente as de desarmamento e de suspensão preventiva de funções operacionais.

"A mesma Polícia apela aos cabo-verdianos que aguardem o desfecho dos processos com serenidade, com a confiança que a justiça mais uma vez se faça", lê-se ainda na nota da polícia cabo-verdiana.

O agente policial foi ouvido hoje em tribunal e vai aguardar o julgamento do processo em prisão preventiva.