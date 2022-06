Joe Biden vai discutir eleições "livres" e "transparentes" com Bolsonaro

Washington tem manifestado abertamente preocupação com as tentativas de Bolsonaro, que procura um novo mandato.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenciona abordar a questão das eleições "livres e transparentes" no Brasil durante a reunião bilateral com o homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, que tem lançado dúvidas infundamentadas sobre o processo eleitoral.

"Espera-se que o Presidente aborde o tema de eleições abertas, livres, justas, transparentes e democráticas", disse o conselheiro diplomático do Presidente norte-americano, Jake Sullivan, a bordo do Air Force One.





Washington tem manifestado abertamente preocupação com as tentativas de Bolsonaro, que procura um novo mandato, de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral no Brasil.