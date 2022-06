Rui Costa diz que Roger Schmidt vai mudar "certamente o paradigma" do Benfica

Líder dos 'encarnados' acrescentou saber que não iria ser um ano fácil.

O presidente do Benfica, Rui Costa, salientou esta quarta-feira que o novo treinador da equipa principal de futebol, o alemão Roger Schmidt, vai mudar "certamente o paradigma", no discuso de abertura da Assembleia Geral do clube.

"Não tivemos a nível interno a mesma excelência demonstrada no plano internacional, onde, passados seis anos, voltámos aos 'quartos' da Liga dos Campeões e os nossos jovens conquistaram pela primeira vez a UEFA Youth League", começou por dizer Rui Costa, numa assembleia geral à qual a comunicação social não teve acesso, nem foram permitidas tirar imagens.





O líder dos 'encarnados' acrescentou saber que não iria ser um ano fácil, "foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige", pelo que, refere, foi iniciada "já uma alteração na estrutura do futebol".