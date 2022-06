“Não digam nomes”: Homicídio em código na festa do Dragão

Nove elementos dos Super Dragões detidos são esta quinta-feira interrogados pela emboscada nos festejos do título.

Um mês depois da morte de Igor Silva, nos festejos da vitória do campeonato do Futebol Clube do Porto, a Polícia Judiciária fechou o círculo e avançou para a detenção de todos os envolvidos. Membros da claque dos Super Dragões - entre eles Marco ‘Orelhas’ - foram apanhados às primeiras horas da manhã e vão ser esta quinta-feira interrogados no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

