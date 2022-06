Quatro distritos do Continente em risco extremo de exposição aos UV

Em causa estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda apresentam hoje risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O arquipélago da Madeira e as ilhas Terceira, São Miguel e Flores (Açores) estão com níveis muito elevados e a ilha do Faial com risco elevado de exposição à radiação UV.

O IPMA recomenda para as regiões em risco extremo que se evite o mais possível a exposição ao sol.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.