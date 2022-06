Condutor detido após atropelar dezenas em Berlim

Segundo testemunhas, um Renault Clio cinzento galgou o passeio em frente à Igreja Memorial Kaiser Wilhelm e investiu contra os transeuntes a alta velocidade, atingindo várias pessoas. O condutor regressou depois à estrada e um pouco mais à frente voltou a subir o passeio e atropelou mais pessoas antes de perder o controlo do veículo e chocar contra a montra de uma loja. Ainda tentou fugir, mas foi imobilizado por populares.

As autoridades identificaram o suspeito como Gor H., de 29 anos e dupla nacionalidade alemã e arménia. A polícia está a investigar os motivos do incidente, mas tudo aponta para um "ato deliberado" do condutor, que terá recebido tratamento médico após ser detido.A vítima mortal é uma professora de 51 anos, que estava numa visita de estudo com os seus alunos, alguns dos quais ficaram feridos. Seis dos atropelados estão em estado crítico e outros três em estado grave.O ataque ocorreu a poucas dezenas de metros do local onde um terrorista islâmico ao volante de uma carrinha investiu contra um mercado de Natal em dezembro de 2016, matando onze pessoas e ferindo dezenas.