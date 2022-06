Justin Bieber adia concertos por motivos de saúde

"A minha doença está a piorar", revelou o cantor canadiano.

O cantor canadiano Justin Bieber anunciou, esta quarta-feira, o adiamento dos concertos no Canadá, por motivos de saúde.



Horas antes dos primeiro concertos da 'Tour' do cantor em Toronto, no Canadá, Justin Bieber fez uma publicação numa história da conta pessoal da rede social Instagram a explicar o cancelamento dos espetáculos. "Não acredito que estou a dizer isto", escreveu o ator, acrescentando que fez de tudo para melhorar, mas "a doença está a piorar".



Justin Bieber explicou ainda que a decisão é por ordem do médico, mas não revelou mais detalhes.



Depois de Toronto, o cantar iria viajar para Washington DC, nos EUA, seguindo, de seguida para Nova Iorque. Não há ainda informação de que estes concertos sejam ou não realizados.