Polícias investigam viagens de Sócrates ao Brasil

Juíza pediu ao SEF e à Interpol o registo das entradas e saídas do território nacional desde abril do ano passado.

A juíza que vai julgar José Sócrates por falsificação de documentos e branqueamento de capitais pediu ao SEF e à Interpol informações sobre as viagens do ex-primeiro-ministro ao Brasil. Esta decisão surge depois de Sócrates ter recusado prestar qualquer informação ao tribunal sobre as deslocações que fez estrangeiro.