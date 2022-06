Snoop Dogg partilha vídeo viral de Marcelo Rebelo de Sousa

O famoso rapper norte-americano Snoop Dogg partilhou no

esta quarta-feira, um vídeo, que se tornou viral em 2019, de Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar jovens de

forma apressada e efusiva.No vídeo partilhado por Snoop Dog, enquanto o Presidente da República cumprimenta os jovens, ouve-se "get the fuck out of here" ["baza daqui", em português informal] , áudio que foi acrescentado à gravação original.

O vídeo originou muitas reações e já reúne mais de 4,5 milhões de visualizações. Na maioria dos comentários, questiona-se quem será o protagonista do vídeo, havendo muitos internautas a perguntar se é Joe Biden, o presidente dos EUA.Também há quem recorde o aperto de mão de Marcelo Rebelo de Sousa a Donald Trump, em 2018, quando este ainda era presidente dos Estados Unidos, que também se tornou viral.