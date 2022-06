Um morto em queda de avião militar numa zona residencial na China

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridos esta quinta-feira depois de um avião militar chinês se ter despenhado numa área residencial no centro da China.

De acordo com a emissora nacional estatal chinesa

o caça J-7 da Força Aérea estava numa missão de treino na província de Hubei quando se despenhou, danificando várias casas.



O piloto sofreu ferimentos ligeiros, uma vez que conseguiu ejetar-se do avião antes de se despenhar, um residente foi morto e dois outros ficaram feridos.



CCTV,

As causas do acidente estão a ser investigadas.







#UPDATE One was killed and two were injured after a J-7 fighter jet crashed near the airport in #Xiangyang, China’s #Hubei Province on Thursday morning.



The pilot ejected and suffered minor injuries. https://t.co/mey1Ucwfys pic.twitter.com/asKp2V0rE2