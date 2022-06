EUA encomendam milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças

Governo permitiu que farmácias e estados começassem na semana passada a fazer pedidos de vacinas contra a Covid-19 para crianças.

A Casa Branca revelou esta quinta-feira que estão a ser encomendadas milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças, antecipando uma prevista autorização federal para vacinação na próxima semana.

Altos funcionários do governo adiantaram à AP que o governo permitiu que farmácias e estados começassem na semana passada a fazer pedidos de vacinas contra a Covid-19 para crianças, com 5 milhões de doses inicialmente disponíveis -- metade delas da Pfizer e a outra metade da Moderna.





Após a autorização dos reguladores, a Food and Drug Administration (FDA) e o Centers for Disease Control (CDC), a Casa Branca deverá anunciar ainda hoje um plano para a vacinação contra a covid-19 de crianças com menos de 5 anos.