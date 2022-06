Ex-marido de Britney Spears invade casamento da cantora 

Jason Alexander fez um live a partir da sua conta do Instagram, mas foi travado por seguranças.

A cantora Britney Spears casou esta quinta-feira com Sam Asghari. Porém a cerimónia foi interrompida pelo seu ex-marido, Jason Alexander que tentou invadir o casamento.Jason Alexander fez um live a partir da sua conta do Instagram com o objetivo de mostrar o espaço onde se iria realizar a cerimónia, mas foi travado por seguranças.De acordo com o jornal The Independent, o ex-marido da cantora diz que foi convidado para o casamento. "Ela é a minha primeira esposa, a minha única esposa", disse Jason às autoridades."Sou o seu primeiro marido, estou aqui para realizar o casamento", acrescentou.Jason Alexander chegou a participar em manifestações do movimento "FreeBritney" e referiu ainda à imprensa que tem comunicado com a cantora regularmente.