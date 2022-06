“Vamos f**** os cornos do Igor": Mensagens revelam plano para crime na festa do Dragão

São mensagens trocadas entre Marco ‘Orelhas’ e o cunhado, Paulo ‘Chanfras’. Dezenas de ameaças, com ‘Chanfras’ a garantir que era preciso “f**** os cornos do Igor”. “Vai levar, ele vai levar. Juro-te”, prometeu Marco, que falava de uma suposta agressão de Igor Silva à sua filha. Provas da violência e da premeditação do crime que foram determinantes para a prisão preventiva de ambos e que foram encontradas no telemóvel de Paulo. Marco e o cunhado juntam-se agora na cadeia ao filho de um e sobrinho de outro - Renato -, e todos respondem pelo homicídio de Igor. Diogo ‘Xió’, o melhor amigo de Renato, vai para a cadeia para cumprir uma pena de dois anos e meio de prisão, por furto qualificado. Foi o terceiro - e último - que o Ministério Público quis esta quinta-feira que ficasse preso. Para os restantes detidos foi pedida a libertação e a juíza assim fez. Voltaram a casa a tempo de jantar.Leia a notícia completa no Correio da Manhã