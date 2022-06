Explosão de cilindro no interior de uma habitação faz dois feridos

Mulher de 75 anos, sofreu ferimentos grave e foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.

Duas pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira de manhã, na sequência da explosão de um cilindro no interior de uma habitação na rua da Venda Nova, em Rio Tinto, Gondomar.Uma das vítimas, uma mulher de 75 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.A informação foi adiantada aopelo Comando Distrital de Operações e socorro do Porto.De acordo com a mesma fonte, para o local foram mobilizados os bombeiros da Areosa-Rio Tinto, com um veículo de combate a incêndio, e o INEM.