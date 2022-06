Autoridades acreditam que terá fugido com receio de represálias.

Uma testemunha fundamental no caso da morte de Igor Silva está desaparecida.



Depois de ter sido ouvida pela polícia e de ter identificado os suspeitos que terão estado envolvidos nas agressões que levaram à morte de Igor Silva, durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, no Dragão, esta testemunha desapareceu.

As autoridades acreditam que terá fugido com receio de represálias.



Marco 'Orelhas' e o cunhado, Paulo ‘Chanfras’, juntaram-se na cadeia ao filho de um e sobrinho de outro - Renato -, e todos respondem pelo homicídio de Igor. Diogo ‘Xió’, o melhor amigo de Renato, vai para a cadeia para cumprir uma pena de dois anos e meio de prisão, por furto qualificado. Foi o terceiro - e último - que o Ministério Público quis esta quinta-feira que ficasse preso.



Em liberdade ficam sete arguidos, embora a mesma procuradora que defendeu a libertação tenha escrito que eles também estiveram envolvidos na morte do adepto dos Dragões.