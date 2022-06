Jornalista britânico foi perseguido antes de desaparecer na Amazónia

Dom Phillips fotografou homens armados em zona remota. Especialista em tribos nativas também está desaparecido.

Ojornalista britânico Dom Philips, que desapareceu no domingo na Amazónia com o especialista em tribos nativas Bruno Pereira, fotografou, dias antes, homens armados que ameaçavam indígenas e, no dia em que desapareceu, foi perseguido de lancha pelo rio Ituí.









Líderes indígenas do Vale do Javari, uma área remota onde Dom e Bruno foram investigar relatos da presença ilegal de garimpeiros, madeireiros, caçadores e pescadores predatórios, relataram que, quando os dois estavam numa aldeia indígena a ouvir as denúncias, apareceu um grupo de homens que exibiu armas de guerra em tom ameaçador. O jornalista fotografou-os e os homens fugiram.

Esses homens estarão ligados a Amarildo Costa Oliveira, um pescador que foi preso esta semana por ter em casa droga e munições proibidas. Testemunhas disseram à polícia ter visto Amarildo a perseguir a lancha de Dom e de Bruno pouco antes do seu desaparecimento, mas ele nega tudo.