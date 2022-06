Mulher morre afogada em praia da Póvoa de Varzim

Homem e menina que estavam com a vítima mortal foram resgatados e hospitalizados.

Uma mulher, de 40 anos, morreu esta sexta-feira depois de ter sido arrastada por uma onda na praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim.

A vítima estava acompanhada por um homem, de 50 anos, e por uma menina, de 13, que também foram arrastados pelas ondas. Os nadadores salvadores conseguiram resgatar a criança e o homem.

O corpo da vítima mortal foi localizado 50 minutos depois do alerta, na praia da Salgueira, a cerca de 300m do local do desaparecimento.

No local estiveram os bombeiros de Vila do Conde e a Polícia Marítima da Póvoa de Varzim.

As duas vítimas resgatadas foram hospitalizadas.