Homem sofre paragem cardiorrespiratória na praia de Alvor em Portimão

Um homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória esta sexta-feira na praia de Alvor, em Portimão depois de se ter começado a sentir mal.De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, a vítima foi inicialmente assistida pelos nadadores salvadores, que iniciaram as manobras de reanimação, com o auxilio de médicos e enfermeiros que se encontravam no local até à chegada dos elementos do Projeto "SeaWatch" que continuaram com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE).A vítima, já estabilizada, foi transportada para uma unidade hospitalar.Ao local foram acionados também os Bombeiros Voluntários de Portimão e elementos do INEM.