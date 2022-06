"Aceitando o conselho dos médicos e para não anular os resultados das terapias do joelho ainda em andamento, o Papa Francisco foi obrigado a adiar a Viagem Apostólica na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul agendada para 2 a 7 de julho, em nova data a ser definida", refere a nota publicada pela Santa Sé.

As províncias do leste da RDC, em particular o Kivu do Norte e a vizinha Ituri, "vivem há décadas em estado de insegurança permanente devido à presença de vários grupos armados", refere o portal de notícias do Vaticano.

Em dezembro de 2019, o Papa celebrou uma Eucaristia em congolês, no Vaticano.