Diretor de Comunicação do Governo ganha mais de 4 mil euros por mês

João Cepeda vai ganhar, como diretor de Comunicação do Governo, 4026 euros brutos por mês. Após descontos para a Segurança Social e retenção do IRS na fonte, o diretor de Comunicação leva para casa 2431 euros líquidos. João Cepeda vai ser nomeado para o gabinete do primeiro-ministro, com as funções de diretor de Comunicação do Governo.Saiba mais no Correio da Manhã