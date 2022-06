Mulher abusa 594 vezes de dois irmãos em Lisboa

Arguida encontra-se em prisão preventiva desde abril de 2020. Ministério Público encontrou provas de mais crimes.

Uma mulher foi acusada pelo Ministério Público (MP) de Lisboa pela prática de 594 crimes sexuais contra dois menores (um menino e uma menina), irmãos - e que são enteados de um tio seu. Os crimes ocorreram durante cerca de dois anos.









A arguida, presa em abril de 2020 pela Polícia Judiciária de Lisboa, encontra-se em prisão preventiva desde essa altura. O MP encontrou agora prova para a acusar de 354 crimes de abuso sexual de crianças agravados, e 240 de abuso sexual de menores dependentes ou em situação vulnerável. Vai ainda responder por maus-tratos.

Sobrinha do namorado da mãe das vítimas, a predadora sexual começou por se aproximar da vítima mais velha, que em julho de 2018 (quando os abusos começaram), tinha 13 anos. Depois de convencer a menina de que eram namoradas, a arguida abusou desta. Seguiu-se o irmão mais novo, que começou a ser atacado com apenas seis anos. Os abusos foram facilitados porque os menores e a mãe chegaram a morar com a arguida.