PSP dá boleia a deputado do Chega em Braga

Um carro mal estacionado, e que bloqueava a saída da garagem do prédio onde reside o deputado do Chega Filipe Melo, em Braga, levou esta sexta-feira o parlamentar a chamar a PSP. A viatura não foi removida, o que levou os agentes a decidirem dar uma ‘boleia’ ao deputado do partido de André Ventura e à mulher, num carro-patrulha, até às celebrações do 10 de Junho.Saiba mais no Correio da Manhã