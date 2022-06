Portugal realiza derradeiro treino antes de rumar a Genebra

Seleção vai defrontar Suíça pela segunda vez no grupo A2 da Ligas das Nações.

A seleção portuguesa de futebol realiza este sábado o último treino antes de rumar a Genebra, onde vai defrontar a Suíça pela segunda vez no grupo A2 da Ligas das Nações, um apronto que deverá contar com todos os convocados.

Na sexta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, esteve privado dos titulares contra a República Checa (2-0), que ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação, e teve apenas à disposição os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção no encontro da terceira jornada.

Neste sábado, todos os 26 convocados devem subir ao principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, para a realização do apronto que está agendado para as 10h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A partir das 12h00, o selecionador luso e um atleta a designar vão falar aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quarta jornada da 'poule' com os helvéticos, no domingo.

Após três de seis rondas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, à frente da Espanha, com cinco, da República Checa, com quatro, e da Suíça, sem qualquer ponto.

O segundo duelo da 'poule' entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, pelas 20h45 (19h45 em Lisboa), em Genebra, com a arbitragem a cargo do croata Fran Jovic.

A fase final da terceira edição da Liga das Nações realiza-se entre 14 e 18 de junho de 2023, com a presença dos vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B da recente prova continental.