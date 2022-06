Seleção da Bulgária sofre violento acidente de viação

"Condutor do primeiro dos autocarros que transportava a nossa equipa perdeu o controlo da viatura", diz a federação em comunicado.

A seleção da Bulgária sofreu na sexta-feira um grave acidente em Tbilisi, onde amanhã defronta a Geórgia em jogo da Liga das Nações.

"A seleção búlgara sofreu um grave acidente rodoviário depois da sua chegada a Tbilisi. A caminho do hotel, o condutor do primeiro dos autocarros que transportava a nossa equipa perdeu o controlo da viatura, provocando um grave acidente. Após a colisão, Todor Nedelev foi levado para o hospital local. Todos os restantes membros da equipa e o staff estão bem", pode ler-se no comunicado da federação da Bulgária.

O avançado de 29 anos do Botev Plovdiv sofreu um traumatismo cranioencefálico que obrigou entretanto a uma cirurgia de urgência. O jogador "permanecerá agora sob supervisão médica", esclarece a nota.

Em atualização