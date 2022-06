Jovem esfaqueia outro nas festas da Póvoa de Varzim. Vítima em estado grave

Um jovem de 21 anos ficou em estado grave num esfaqueamento na madrugada deste sábado após o concerto da banda DAMA nas festas 'Os Dias do Parque', na Póvoa do Varzim.Ao que oapurou, a vítima, que apresentava cortes no abdómen, foi transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim.

O suspeito fugiu após esfaquear o jovem, mas já foi detido.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.