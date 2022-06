Bebé morre ao cair de quinto andar de prédio em Lisboa

Menor morreu já no Hospital de Santa Maria.

Um bebé de 26 meses morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde foi transportado pelo INEM após ter caído do apartamento onde reside, em Telheiras, da altura de um quinto andar.

Fonte oficial da PSP disse ao CM que a tragédia ocorreu pelas 21h10 de sexta-feira.

O menor ainda foi assistido, primeiro pela PSP e depois por técnicos do INEM, e transportado com vida para a pediatria do Hospital de Santa Maria. Viria a falecer já neste hospital.