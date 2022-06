Corpo de mulher encontrado a boiar na zona industrial da Mitrena em Setúbal

Corpo está num sítio inacessível, junto às instalações da empresa ‘Eurominas’.

O cadáver de uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrado a boiar nas águas do Rio Sado por um popular pouco depois das 18h00 desta sexta-feira, na zona industrial da Mitrena, no concelho de Setúbal.

Fonte oficial da Polícia Marítima local confirmou ao CM que o corpo está num sítio inacessível, junto às instalações da empresa ‘Eurominas’.

No local, além de meios da Polícia Marítima, está uma ambulância INEM. Meios do Sapadores também deverão ser mobilizados.