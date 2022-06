Jovem de 26 anos desparecido após cair ao rio Tâmega

Bombeiros de Amarante e a GNR estão neste momento a fazer buscas para o localizar.

Um jovem de 26 anos caiu ao rio Tâmega, na tarde deste sábado, quando estava a passear com os pais, em Amarante. A vítima está desaparecida, sendo que os bombeiros de Amarante e a GNR estão neste momento a fazer buscas para a localizar.

O alerta foi dado às 17h00. O jovem estava a caminhar nos passadiços quando, por razões que ainda não estão totalmente claras, caiu à água. Neste momento foram acionados para o local os Sapadores do Porto, com uma equipa de mergulhadores para auxiliar nas buscas.

Os pais assistiram à tragédia. Pelo menos a mãe está neste momento a receber apoio psicológico por parte de psicólogos do INEM.

A zona onde o jovem caiu à água é conhecida por ser profunda e ter uma forte corrente. É também um local com muitos ramos de árvores acumulados e lodo, o que dificulta a visibilidade e as operações. O corpo do jovem poderá estar preso no fundo do rio.





Em atualização