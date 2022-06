Motociclista morre em colisão frontal com carrinha em Coimbra

Causas do acidente vão ser investigadas pela GNR.

Um homem de 59 morreu este sábado, após a mota em que seguia ter colidido de frente contra uma carrinha de mercadorias no Casal de São Tomé, em Mira, Coimbra.



No local estiveram os bombeiros e o INEM.