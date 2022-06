Especialista afirma que Justin Bieber poderá ficar com sequelas depois da paralisia facial

Cantor canadiano sofre de Síndrome de Ramsay Hunt que o obrigou a cancelar vários concertos.

Justin Bieber partilhou esta sexta-feira um vídeo onde anunciava que está a sofrer de uma paralisia facial e esse era o motivo pelo qual cancelou os seus concertos. A condição que o cantor canadiano está a enfrentar chama-se Síndrome de Ramsay Hunt.De acordo com a Sky News, existe quem alerte para a seriedade da condição clínica de Bieber. O professor Derick Wade, especialista em reabilitação neurológica da Oxford Brookes University, refere que o caso do músico de 28 anos aparenta ser “bastante grave”, uma vez que não identificava qualquer tipo de movimento no lado direito do rosto.Wade refere que o tempo de recuperação da patologia é “muito imprevisível” uma vez que existe quem recupere em semanas e quem necessite de vários meses, mas a maioria dos pacientes recuperam totalmente. Acrescenta ainda que existe a possibilidade de Bieber ficar com sequelas: "Algumas pessoas ficam com isto a longo prazo e há alguns efeitos residuais."O Serviço Nacional de Saúde norte-americano (NHS) diz que a Síndrome de Ramsay Hunt é derivada de um vírus que se instala no nervo facial e causa a forma mais grave de paralisia facial. Os sintomas podem incluir bolhas nos ouvidos e no céu da boca, assim como a fraqueza no rosto. O tratamento é feito utilizando esteroides, medicamentos antivirais e reabilitação facial. Segundo a Sky News, a estrela do pop tem feito exercícios faciais para recuperar a mobilidade.