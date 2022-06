Polícia encontra vestígios humanos no rio onde desapareceu o jornalista do The Guardian e guia

Dom e Bruno tinham ido ao Vale do Javari ouvir denúncias de indígenas e ribeirinhos sobre a presença de grupos armados.

A polícia brasileira encontrou vestígios humanos no local onde domingo passado desapareceram o jornalista inglês do The Guardian Dom Philips e o guia brasileiro Bruno Araújo Pereira, vistos pela última vez no Rio Itacaí, numa região remota da Amazónia. Dom e Bruno tinham ido ao Vale do Javari ouvir denúncias de indígenas e ribeirinhos sobre a presença de grupos armados nas suas terras e da acção predatória de garimpeiros, madeireiros, pescadores e caçadores ilegais.

Num curto comunicado, a polícia avançou ter sido descoberto "material orgânico aparentemente humano" no Rio Itacaí, abaixo da comunidade Cachoeirinha, já perto do porto da cidade de Atalaia do Norte, na fronteira do estado brasileiro do Amazonas com o Perú. O jornalista inglês e o guia brasileiro de povos isolados desapareceram quando se dirigiam para Atalaia do Norte, onde eram esperados por lideranças indígenas mas nunca chegaram.

Horas antes da descoberta da polícia, os voluntários que estão envolvidos nas intensas buscas aos dois desaparecidos tinham relatado às autoridades terem descoberto no local indícios de terra escavada, removida e compactada recentemente. Equipas dos Bombeiros da Amazónia, da polícia e do Exército foram então para o local indicado pelos voluntários, na margem do Rio Itacaí, e localizaram os vestígios humanos.



Esse material vai ser enviado para o Instituto Nacional de Criminalística para ser analisado, tal como os vestígios de sangue encontrados um dia antes na lancha de Amarildo Costa de Oliveira, preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Dom e Bruno. Testemunhas dizem ter visto Amarildo na sua veloz lancha a perseguir o jornalista e o pesquisador depois que eles deixaram a comunidade São Rafael, no Vale do Javari, e iniciaram a viagem de regresso pelo rio a Atalaia do Norte.

Os vestígios encontrados no rio e na lancha de Amarildo vão ser comparados com os ADNs de Dom e de Bruno, para se ver se são compatíveis. Material genético de familiares de Dom Philips já foi recolhido em Salvador, capital do estado da Bahia, onde o jornalista inglês vive, o mesmo tendo sido feito com familiares de Bruno Araújo Pereira em Recife, capital do estado de Pernambuco, onde a família dele mora.