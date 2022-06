Hospital Distrital de Santarém também encerra urgências de obstetrícia até segunda-feira

Já este sábado o Centro Hospitalar Barreiro Montijo tinha anunciado o encerramento temporário do serviço.

O Hospital Distrital de Santarém decidiu este sábado juntar-se à lista de hospitais e encerrar as urgências de obstétrica e ginecológica. Ala não vai funcionar até segunda-feira, apurou o CM.

Já este sábado o Centro Hospitalar Barreiro Montijo tinha anunciado que o serviço de urgências de obstétrica e ginecológica vai estar fechada entre as 21h deste sábado e as 9h da manhã de domingo.





Neste momento, apenas o Hospital Santa Maria e a maternidade Alfredo da Costa conseguem dar resposta em Lisboa.O Hospital de Braga também faz parte da lista de centros que vão encerrar a Urgência de Obstetrícia no domingo por falta de médicos para assegurar a escala, segundo o comunicado do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). "Em vez dos necessários cinco médicos ginecologistas/obstetras, o Hospital de Braga tem apenas dois médicos na escala para o dia 12 de junho, quer de dia quer à noite", referiu o SIM no comunicado.As Urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, encerram entre as 8h00 deste sábado e as 8h00 de segunda-feira devido a "constrangimentos", sendo os "atendimentos assegurados pelos restantes hospitais da região". Já entre as 20h00 desta sexta-feira e as 8h00 deste sábado esteve fechada a Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que foi assegurado pelos centros hospitalares Lisboa Norte e Lisboa Central.O Centro Hospitalar de Setúbal também sofreu constragimentos, "motivados por uma situação de doença imprevista de um especialista, que não foi possível substituir."O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, avisa que se têm multiplicado as situações de maternidades sem escalas completas e que no verão "isto poderá ser quase uma rotina e não uma exceção". O médico considerou que enquanto houver equipas que, para terem uma "segurança mínima", deviam ter três, quatro, cinco pessoas, mas têm uma ou duas, "estes casos têm tendência a repetir-se". E alerta que o fecho de Urgências pode colocar em risco a resposta noutras unidades, dando o exemplo de que o encerramento da Urgência do Garcia da Orta sobrecarrega hospitais da área.