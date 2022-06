Homem condenado por plantar flores na campa da noiva

Um homem de 32 anos residente no Alabama, Estados Unidos da América, foi condenado por crime de profanação de lugar fúnebre porque plantou flores na campa da noiva. Pai da jovem, proprietário do terreno, tinha feito queixa às autoridades norte-americanas. Um mês depois de ter ficado noivo, Hagans perdeu a mulher, Hannah Ford, num acidente rodoviário em janeiro de 2021. Para homenagear a noiva, de 27 anos, Hagans colocou uma caixa cheia de flores frescas e as fotos dos dois junto à campa no cemitério em Auburn, Alabama.

As autoridades norte-americanas, citadas pelo The Washington Post garantiram que Hagans poderia ter plantado no túmulo da mulher, a menos que houvesse uma reclamação pelo proprietário - pai da noiva.



"A polícia não aplica a lei a menos que o dono do terreno apresente queixa", referiu Hagans, acrescentando que o pai da namorada não aprovava o relacionamento do casal.



Hagans teve de pagar 300 dólares - cerca de 285 euros - em multas e custos judiciais e ficou em prisão suspensa durante 30 dias.



Hagans e Hannah Ford conheceram-se num café em Montgomery, Alabama, e a união aconteceu porque ambos eram muito devotos a Deus, escreveu Hagans no seu blog online, numa publicação em memória de Hannah. O pai de Ford era pastor na Grace Baptist Church, em Montgomery, e o pai de Hagans é um evangelista em Opelika, Alabama.