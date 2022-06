Homem de 26 anos baleado na rua no Monte da Caparica

Crime ocorreu por volta das 02h00 deste domingo.

Um homem de 26 anos foi baleado, por volta das 02h00 deste domingo, na via pública, no Monte da Caparica, em Almada.A vítima foi atingida por dois tiros no abdómen, segundo informações prestadas à Lusa, e está em estado grave no hospital Garcia de Orta.O crime ocorreu num bairro, conhecido como Bairro Branco, onde é hábito existir várias guerras entre gangues rivais. Acredita-se que terá sido esse o motivo dos disparos.Em atualização.