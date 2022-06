Encontrado corpo de homem de 26 anos desaparecido no rio Tâmega

Estava a passear com os pais, em Amarante.

Foi encontrado, este domingo, o corpo do homem de 26 anos que mergulhou no rio Tâmega, na tarde deste sábado, quando estava a passear com os pais, em Amarante.



O cadáver estava foi encontrado na zona do açude das Azenhas, perto do local onde o homem tinha sido visto pela última vez. Zona era interdita a banhos devido à profundidade e por ter fortes correntes.





Casal, com cerca de 70 anos, e filho, de 26 anos, são de Candomil, em Amarante. A vítima estava a caminhar nos passadiços quando caiu de uma rocha, na margem, para as águas do rio Tâmega.

O alerta foi dado às 17h00. No local decorreram buscas desde sábado com uma equipa de mergulhadores para auxiliar nas buscas.

Os pais assistiram à tragédia. Pelo menos a mãe está a receber apoio psicológico por parte de psicólogos do INEM.