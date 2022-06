Andriy e Stanislav: Pai e filho utilizaram drone para espiar tanques russos

Um adolescente ucraniano e o pai utilizaram um drone para espiar tanques russos nos primeiros dias de guerra. Trabalhando em equipa, conseguiram tirar fotos panorâmicas a uma série de tanques russos blindados que se moviam em direção a Kiev.





Andriy, de 15 anos, e Stanislav, identificaram as coordenadas dos tanques e enviaram as informações para os militares ucranianos. "Fornecemos as fotos e a localização às forças armadas. Eles viram as coordenadas com mais precisão e transmitiram-nas por walkie-talkie para ajustar a artilharia", disse Stanislav.

Segundo a Sky News, pai e filho estão a ser homenageados em toda a Ucrânia pela ajuda voluntária que deram aos soldados.

No período de uma semana, a dupla fez várias "missões" numa tentativa de fornecer mais imagens ao exército ucraniano.