Tempos de espera voltam a ultrapassar as três horas na zona de chegadas

Uma situação de caos provocado pelas longas esperas voltou este domingo a tomar conta do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que ultrapassaram as três horas, na área das chegadas.



Ao que o CM apurou, em causa está a insuficiência de recursos e postos no controlo de fronteiras em funcionamento.

Embora sabendo que o plano de contingência anunciado pelo Ministério da Administração Interna está em implementação de forma gradual, a ANa Aeroportos já alertou as entidades competentes, nomeadamente o SEF, e aguarda que se assegure um reforço continuo com a maior brevidade.

A ANA reforçou as equipas de apoio aos passageiros e disponibilizou água, procurando minimizar o constrangimento aos passageiros que se encontraram nesta situação.