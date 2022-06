Homem de 40 anos morre afogado no rio Lima

Vítima estava a tomar banho nas águas quando, de repente, ficou sem pé e em aflição. Acabou por não conseguir nadar até à margem.

Um homem de 40 anos morreu afogado no rio Lima, em Deão, Viana do Castelo, na tarde deste domingo. A vítima estava a tomar banho nas águas quando, de repente, ficou sem pé e em aflição. Acabou por não conseguir nadar até à margem. Foi retirado da água já sem vida.



O corpo foi removido para autópsia no Gabinete Médico-Legal do Hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi dado pouco antes das 18h00 por uma mulher que estava no local e que se apercebeu que o homem estava em apuros na água.

A companheira da vítima mortal assistiu à tragédia e necessitou de receber apoio psicológico por parte do INEM.

No local estiveram os Sapadores de Viana e a Polícia Marítima.