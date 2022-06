Venda de carros elétricos dispara quase 78% em cinco meses

A liderar a tabela das marcas mais vendidas, entre janeiro e maio, está a Peugeot, seguida da Tesla e da BMW.

As vendas de automóveis elétricos de passageiros dispararam nos cinco primeiros meses do ano, para um ritmo de 40 veículos por dia, mais 18 do que em igual período do ano passado. De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculadas 5985 viaturas até maio, o que corresponde a um aumento de 77,9% face ao período homólogo.