António Costa em Londres para fechar acordo com Boris Johnson

A reunião, agendada para esta tarde na residência oficial do primeiro-ministro britânico, é a primeira que acontece no número 10 de Downing Street e é o primeiro encontro dos dois chefes de Governo desde que o Reino Unido escolheu deixar a União Europeia (UE).

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que substituíra Costa nas comemorações do Dia de Camões em Londres, adiantou, à margem de uma visita no Royal Brompton Hospital, em Londres, que está na calha um acordo "entre os dois países, com particular incidência nas áreas da defesa, política externa, ciência, ensino superior e alterações climáticas, em especial os oceanos". No mesmo dia mas mais tarde, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu que Costa tem amadurecido as condições para fechar um acordo global bilateral com o Reino Unido e defendeu que Portugal pode ser dentro da UE ponte com este país.Fonte diplomática avança que a reunião desta segunda-feira culminará com a assinatura de uma declaração que "estabelece o quadro do relacionamento entre os dois países nas áreas não cobertas pelos acordos da União Europeia", em concreto "política externa, defesa, comércio e investimento, ciência e inovação, e educação".No processo demorado de saída do Reino Unido da UE, Costa mostrou-se conciliador, alertando para as consequências económicas da saída de "um dos nossos principais parceiros económicos".