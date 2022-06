Polícia trava a tiro homem que ameaçou os pais com duas facas de cozinha

Um homem de 22 anos foi atingido de raspão na canela esquerda, por um disparo de pistola Glock 19 (arma de serviço) feito por um agente da PSP de Loures, quando avançava para os polícias de facas em punho. Foi detido pela patrulha que tinha sido chamada pelos pais do agressor, após serem ameaçados com as mesmas armas brancas. Presente a tribunal, foi solto com Termo de Identidade e Residência e sem medidas de afastamento dos pais.Saiba mais em