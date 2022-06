Mau tempo na Guatemala causa pelo menos 15 mortos e afeta meio milhão de pessoas

Chuvas e ventos fortes provocaram deslizamentos de terra, inundações e colapso de infraestruturas.

Pelo menos 15 pessoas morreram e sete ficaram feridas em deslizamentos de terra causados por fortes chuvas desde o início de maio na Guatemala, e 500.000 pessoas foram afetadas pelas tempestades.

Entre as 15 pessoas que morreram estavam uma mulher e os seus seis filhos, assim como três irmãos menores em duas aldeias indígenas, disseram esta segunda-feira os responsáveis da proteção civil da Guatemala.

As chuvas e ventos fortes provocaram deslizamentos de terra, inundações, o colapso de infraestruturas e destruição em grande parte do país centro-americano.