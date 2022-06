Ex-deputada do PAN constituída arguida por 'apagão informático' 

Cristina Rodrigues fica sujeita a termo de identidade e residência depois do partido a acusar de invadir e apagar emails.

que agora integra a assessoria parlamentar do Chega,

Numa nota divulgada após "diversas solicitações por parte de órgãos de comunicação social, questionando se o PAN teria apresentado uma queixa-crime contra a senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues", o PAN indicou que apresentou em agosto de 2020 uma "queixa-crime contra desconhecidos".



É também referido que, "depois de diligências levadas a cabo no âmbito do processo de investigação, verificou-se que, pelo menos em 24 de junho de 2020, alguém tinha acedido ilegitimamente ao endereço eletrónico da Secretaria de Ação Jurídica do PAN e procedido a uma eliminação sistemática e maciça de correspondência".



A ex-deputada do PAN Cristina Rodrigues,foi constituída arguida pelo Ministério Público por crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos na sequência de uma queixa por parte do PAN.Cristina Rodrigues fica desta forma sujeita a termo de identidade e residência. O partido acusa a anterior deputada de invadir e apagar emails, resultando em perdas de trabalho desenvolvido por parte do PAN ao longo de quatro anos.Este caso remonta a 24 de junho de 2020 quando o partido percebeu que alguém teria acedido de forma ilegítima ao correio eletrónico da secretária de ação jurídica do PAN.