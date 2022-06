Transição para o novo sexo

A cirurgia para a transformação do sexo masculino em feminino requer a retirada dos testículos e a construção de uma neovagina, a partir da pele do pénis ou de um retalho de mucosa do intestino grosso. Na transformação oposta, retira-se útero, ovários e mamas. Em casos raros, o clitóris cresce sob a influência da testosterona e adquire o tamanho de um pénis pequeno. Quando esse crescimento é insuficiente, é feita cirurgia na qual o clitóris é alongado e reconstruído como um neopénis, para preservar a ereção e conferir a habilidade de urinar em pé.

Caitlyn Jenner mudou de sexo aos 66 anos. Antes disso foi Bruce Jenner, atleta olímpico e pai de seis filhos. É um dos casos de transição mais célebres, não fosse ela ‘pai’ das famosas irmãs Kylie e Kendall Jenner. Mas não está sozinha. Depois de fazer sucesso em filmes como ‘Juno’ e ‘A Origem’, Ellen Page, que nunca escondeu a sua homossexualidade, anunciou que o seu nome passou a ser Elliot. O ator pode agora ser visto na série ‘The Umbrella Academy’ (Netflix).Outro caso de sucesso é Laverne Cox, que integrou o elenco da série ‘Orange is the New Black’. A atriz, que tentou pôr termo à vida aos 11 anos, após sofrer um ataque homofóbico, é agora uma estrela de Hollywood e um exemplo para quem passou pelo mesmo.Em Portugal, Alexa Devni Rebelo, conhecida pela sua participação no ‘Ídolos’ (SIC) ou Maria João Vaz, que se celebrizou ao fazer de pastor num anúncio nos anos 90, quando ainda se chamava João Vaz, são alguns dos casos mais mediáticos.