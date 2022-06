GNR apreende material destinado à prática de jogo ilegal em Paredes

Homem de 40 anos constituído arguido por posse e venda de material de jogo sem licenças.

A GNR apreendeu, no dia 31 de maio, 52 caixas que continham material destinado à prática de jogo ilegal, no concelho de Paredes. Um homem de 40 foi constituído arguido por posse e venda de material de jogo, sem as respetivas licenças.